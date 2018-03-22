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FACUA Andalucía se suma a las críticas sobre el nuevo Plan Especial de Sequía del Guadalquivir

La federación ha participado en el documento de alegaciones al Plan realizado por diversas organizaciones y entidades sociales andaluzas.

FACUA.org
Andalucía-22/03/2018
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Diversas entidades de la sociedad civil, entre las que se encuentra FACUA Andalucía, han hecho públicas sus consideraciones sobre el nuevo Plan Especial de Sequía del Guadalquivir cuyo plazo de consulta pública termina hoy. El directivo de FACUA Andalucía

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