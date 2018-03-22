FACUA Andalucía se suma a las críticas sobre el nuevo Plan Especial de Sequía del Guadalquivir
La federación ha participado en el documento de alegaciones al Plan realizado por diversas organizaciones y entidades sociales andaluzas.
FACUA.org
Andalucía-22/03/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Representantes de las asociaciones firmantes del documento de alegaciones al PESG durante la rueda de prensa. | Imagen: CCOO
Diversas entidades de la sociedad civil, entre las que se encuentra FACUA Andalucía, han hecho públicas sus consideraciones sobre el nuevo Plan Especial de Sequía del Guadalquivir cuyo plazo de consulta pública termina hoy. El directivo de FACUA Andalucía