FACUA Andalucía solicita a las autoridades que analicen la composición de los muñecos denominados Pestuncios
La Federación recomienda a los padres que no adquieran estos juguetes, que desprenden desagradables olores, por la falta de información en el etiquetado sobre su composición y su cuestionable su carácter lúdico y pedagógico.
FACUA.org
Andalucía-28/05/2004
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA se suma a las denuncias de otras organizaciones de consumidores y solicita a las autoridades competentes en materia de Consumo que analicen la composición de los muñecos denominados Pestuncios,