Nuestras accionesPrepara una modificación del Decreto 286/2002 que regula la actividad

FACUA Andalucía ve temerario que la Junta reduzca los controles sobre los negocios de tatuajes

La nueva normativa autonómica, aún en trámite, suprime el régimen de autorización previa y lo sustituye por una simple declaración responsable del propietario del establecimiento.

FACUA.org
Andalucía-19/04/2017
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FACUA Andalucía considera una temeridad la revisión del decreto que regula la actividad de los establecimientos donde se realizan tatuajes y piercings que prepara la Junta de Andalucía, en la que, lejos de aumentar los controles sobre una actividad que entraña

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