FACUA Andalucía ve temerario que la Junta reduzca los controles sobre los negocios de tatuajes
La nueva normativa autonómica, aún en trámite, suprime el régimen de autorización previa y lo sustituye por una simple declaración responsable del propietario del establecimiento.
FACUA.org
Andalucía-19/04/2017
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FACUA Andalucía considera una temeridad la revisión del decreto que regula la actividad de los establecimientos donde se realizan tatuajes y piercings que prepara la Junta de Andalucía, en la que, lejos de aumentar los controles sobre una actividad que entraña