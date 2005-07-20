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FACUA Andalucía y Al-Andalus rechazan la desaparición del modelo mixto de gestión del servicio de ITV en la Comunidad Autónoma

Para las dos organizaciones el único modo de garantizar la titularidad pública es el modelo de gestión mixto al estar apoyado por todos los sectores.

FACUA.org
Andalucía-20/07/2005
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El presidente de la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA, Francisco Sánchez Legrán, y la secretaria general de la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, Mª de los Ángeles Rebollo Sanz, han r

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