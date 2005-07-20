FACUA Andalucía y Al-Andalus rechazan la desaparición del modelo mixto de gestión del servicio de ITV en la Comunidad Autónoma
Para las dos organizaciones el único modo de garantizar la titularidad pública es el modelo de gestión mixto al estar apoyado por todos los sectores.
FACUA.org
Andalucía-20/07/2005
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