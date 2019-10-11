FACUA Andalucía y CCOO lamentan que la Junta no dé espacio a la participación ciudadana en el Plan Vive
Las organizaciones señalan que se ha incumplido lo establecido en la normativa de vivienda, que establece que se debe fomentar la intervención de los agentes económicos y sociales.
FACUA.org
Andalucía-11/10/2019
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FACUA Andalucía y Comisiones Obreras de Andalucía han denunciado que la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta no ha ofrecido un espacio a la participación ciudadana en la elaboración del Plan Vive 2020-2030.