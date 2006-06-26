FACUA aplaude la actuación policial por la presunta estafa masiva de empresas dedicadas a la reventa de multipropiedad
La Policía ha detenido en Málaga a ocho responsables de un grupo organizado al que se acusa de presuntos fraudes multimillonarios y masivos en la reventa de multipropiedad con el que supuestamente obtuvieron beneficios de unos 18 millones de euros.
FACUA.org
España-26/06/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) aplaude la actuación policial desarrollada en la Costa del Sol por una presunta estafa masiva a través de empresas dedicadas al negocio de la reventa de multipropiedad.
La Policía ha detenido en Mála