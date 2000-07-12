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FACUA aplaude la petición del Parlamento Europeo de prohibir permanentemente los juguetes de PVC blando

La votación de los parlamentarios europeos deja en entredicho a los gobiernos de España, Reino Unido y Holanda, contarios a la adopción de medidas legales en este sentido.

FACUA.org
España-12/07/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha dado la bienvenida a la reciente votación del Parlamento Europeo a favor de la prohibición del uso de los ftalatos en todos los juguetes de PVC blando. Los resultados de esta votació

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