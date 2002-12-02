FACUA aplaude las restricciones de la UE a la publicidad del tabaco pero lamenta que no lleguen a la prohibición total
La Federación demanda al Ministerio de Sanidad y Consumo que acelere la trasposición de la directiva y extienda las prohibiciones al cine, la cartelería, la publicidad indirecta y la encubierta. La Federación demanda al Ministerio de Sanidad y Consumo que acelere la trasposición de la directiva y extienda las prohibiciones al cine, la cartelería, la publicidad indirecta y la encubierta.
FACUA.org
España-02/12/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) aplaude las restricciones a la publicidad del tabaco aprobadas hoy por los ministros de la Unión Europea (UE) aunque lamenta que éstas no abarquen la cartelería y las salas de cine ni