FACUA asesora a los consumidores para evitar abusos durante la Semana Santa
Es importante tener en cuenta que los precios de los establecimientos de hostelería son libres, pero deben estar expuestos visible y detalladamente al público.
FACUA.org
España-07/04/2001
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Con motivo de la Semana Santa, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte a los consumidores que tengan una serie de precauciones para evitar abusos en establecimientos de hostelería y puestos ambulantes.
FACUA aconseja a lo