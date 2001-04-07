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FACUA asesora a los consumidores para evitar abusos durante la Semana Santa

Es importante tener en cuenta que los precios de los establecimientos de hostelería son libres, pero deben estar expuestos visible y detalladamente al público.

FACUA.org
España-07/04/2001
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Con motivo de la Semana Santa, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte a los consumidores que tengan una serie de precauciones para evitar abusos en establecimientos de hostelería y puestos ambulantes.

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