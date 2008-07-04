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FACUA asesora a los consumidores sobre los principales inconvenientes, abusos y fraudes a los que podrían enfrentarse en vacaciones

Retrasos, cancelaciones y situaciones de 'overbooking' con las compañías aéreas, deficiencias de calidad en los hoteles, ofertas engañosas de las agencias de viajes...

FACUA.org
España-04/07/2008
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FACUA-Consumidores en Acción asesora a los consumidores sobre los principales inconvenientes, abusos y fraudes a los que podrían enfrentarse en vacaciones en un informe que publica en el último número de su revista,

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