Nuestras acciones

FACUA Asturias insta al Ayuntamiento de Llanes a garantizar la potabilidad del agua de Tresgrandas

Un análisis de las aguas de la parroquia ha detectado que el nivel de pH está por debajo de los niveles recomendados.

FACUA.org
Asturias-11/08/2025

FACUA Asturias se ha dirigido al Ayuntamiento de Llanes para instarle a que tome las medidas que sean necesarias para garantizar la correcta potabilidad del agua de la parroquia de Tresgrandas.

La asociación ha tenido conocimiento de que un análisis físico-químico y microbiológico del

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos