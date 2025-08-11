FACUA Asturias insta al Ayuntamiento de Llanes a garantizar la potabilidad del agua de Tresgrandas
Un análisis de las aguas de la parroquia ha detectado que el nivel de pH está por debajo de los niveles recomendados.
Asturias-11/08/2025
FACUA Asturias se ha dirigido al Ayuntamiento de Llanes para instarle a que tome las medidas que sean necesarias para garantizar la correcta potabilidad del agua de la parroquia de Tresgrandas.
La asociación ha tenido conocimiento de que un análisis físico-químico y microbiológico del