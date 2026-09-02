FACUA Asturias pide restituir la parada de bus en la calle Norte de Langreo de la línea Sama de Langreo-Mieres
La parada en esta vía es fundamental para que los usuarios puedan desplazarse al eje comercial y bancario de La Felguera.
FACUA.org
Asturias-02/09/2026
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Imagen: Calle Norte de Langreo.
FACUA Asturias se ha dirigido al Ayuntamiento de Langreo y al Consorcio de Transportes de Asturias para pedir la restitución inmediata de la parada de bus en la calle Norte de Langreo en la línea Sama de Langreo-Mieres por el grave perjuicio que supone para los usuario