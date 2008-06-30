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FACUA Baleares edita una guía en catalán sobre nuevas tecnologías

Para asesorar a los consumidores sobre sus derechos frente a los proveedores de acceso a Internet y al realizar compras a través del comercio electrónico.

FACUA.org
Baleares-30/06/2008
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FACUA Baleares ha editado una guía en catalán para asesorar a los consumidores sobre sus derechos frente a los proveedores de acceso a Internet y al realizar compras a través del comercio electrónico.

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