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FACUA Cádiz aconseja a los afectados por el cierre de la clínica Suavitas en Jerez de la Frontera

La asociación aconseja que se reclame la realización de los tratamientos que tengan pendientes. Un cartel expuesto en la puerta del establecimiento indicaba que dejaba de funcionar "por motivos operativos".

FACUA.org
Cádiz-25/02/2015
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FACUA Cádiz aconseja a los usuarios afectados por el cierre de la clínica Suavitas en Jerez de la Frontera que reclamen la realización de los tratamientos que tengan pendientes.

La asociación recomienda que las reclamaciones se presenten por escrito y por un med

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