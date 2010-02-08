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FACUA Cádiz critica la campaña publicitaria del Ayuntamiento sobre el Mercado de Abastos

La Asociación lamenta la falta de participación en la toma de decisiones al anunciar su apertura por la tarde, pese a que la mayoría de los puestos permanezcan cerrados en ese horario.

FACUA.org
Cádiz-08/02/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA critica la campaña publicitaria iniciada por el Ayuntamiento de Cádiz anunciando la apertura del mercado de abastos por las tarde, pese a que la práctica totalidad de sus puestos permanecen cerrados e

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