FACUA Cádiz denuncia la tarifa de la zona azul de San Fernando por imponer el pago de un tiempo mínimo de estacionamiento
La Asociación ha solicitado al municipio que rectifique las tarifas para adecuarlas a la normativa vigente.
FACUA.org
Cádiz-28/04/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA ha denunciado las tarifas del estacionamiento regulado en superficie (conocidos genéricamente como zona azul) de San Fernando por imponer el pago de un periodo mínimo de estacionamiento aunque el usuario uti