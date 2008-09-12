FACUA Cádiz denuncia que la estructura de las tarifas de la zona azul en San Fernando vulnera la normativa vigente
Según el Ayuntamiento, el cambio de las tarifas dependerá de las "posibilidades de la empresa adjudicataria".
FACUA.org
Cádiz-12/09/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El pasado mes de abril, la Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA denunciaba ante el Servicio de Consumo de la Delegación en la provincia de la Consejería de Gobernación las tarifas del estacionamiento regulado en superficie (conocidos gen&ea