FACUA Cádiz exige que se garantice la seguridad del suministro de agua en la Barriada de Loreto
La asociación lamenta la falta de información por parte del Ayuntamiento y muestra su adhesión a las movilizaciones de los vecinos.
FACUA.org
Cádiz-21/10/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La asociación recuerda que más de 13.000 usuarios se encuentran sin suministro de agua en sus viviendas desde el pasado lunes 13 de octubre. | Imagen: EUROPA PRESS
FACUA Cádiz reclama al Ayuntamiento y delegación de la Consejería de Salud que garanticen la seguridad de los usuarios afectados por el corte de agua en la Barriada de Loreto antes de restablecer el sumin