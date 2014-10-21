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FACUA Cádiz exige que se garantice la seguridad del suministro de agua en la Barriada de Loreto

La asociación lamenta la falta de información por parte del Ayuntamiento y muestra su adhesión a las movilizaciones de los vecinos.

FACUA.org
Cádiz-21/10/2014
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FACUA Cádiz reclama al Ayuntamiento y delegación de la Consejería de Salud que garanticen la seguridad de los usuarios afectados por el corte de agua en la Barriada de Loreto antes de restablecer el sumin

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