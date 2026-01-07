FACUA Cádiz informa a los afectados por la borrasca Francis sobre cómo pueden reclamar los daños sufridos
La asociación recuerda que, en caso de inundación, se puede pedir una indemnización al Consorcio de Compensación de Seguros, siempre que se tenga una póliza en vigor.
FACUA.org
Cádiz-07/01/2026
Intervenciones de los bomberos en la provincia de Cádiz tras la borrasca 'Francis'. | Imagen: La Voz del Sur.
FACUA Cádiz se encuentra asesorando, desde primera hora de la mañana a los afectados por las graves incidencias que ha provocado el paso de la borrasca Francis por la provincia, facilitándoles información sobre los derechos que les asisten y las actuaciones que pueden efectuar para reclamar los