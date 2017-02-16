FACUA Cádiz llama a participar en la manifestación de la marea blanca gaditana el próximo 19 de febrero
Partirá a las 12 horas del Hospital Puerta del Mar de la capital, parará frente a la Subdelegación del Gobierno central y acabará en en la Plaza de España, frente a la delegación del gobierno andaluz.
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Cádiz-16/02/2017
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La marcha partirá desde el Hospital Puerta del Mar de la capital gaditana. | Imagen: flickr.com/pepolite (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Cádiz anima a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada en esta ciudad por la marea blanca gaditana este próximo domingo, 19 de febrero, en defensa de la sanidad pública. La manifestación partirá a las 12 horas del Hospital Pue