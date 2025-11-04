FACUA Cádiz participa en unos talleres de la Universidad de Cádiz para formar a los consumidores sobre cómo reclamar
Tendrán lugar a partir del próximo 10 de noviembre y habrá sesiones presenciales en los diferentes campus de la universidad y otras por videoconferencia.
FACUA.org
Cádiz-04/11/2025
Imagen: Universidad de Cádiz.
El Área de Apoyo a la Familia de la Oficina de Acción Social y Solidaria de la Universidad de Cádiz (UCA) ha organizado una serie de talleres a celebrar en los distintos campus y a través de videoconferencia con la finalidad de formar a los consumidores sobre cómo presentar una reclamación, que