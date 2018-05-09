FACUA Cádiz pide al Ayuntamiento de Jerez que asuma sus competencias de control durante la Feria del Caballo
La asociación recuerda que la falta de supervisión por parte de la Administración municipal puede originar incidencias de distinta índole que afecten a los usuarios que asistan a este evento ferial.
FACUA.org
Cádiz-09/05/2018
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Imagen: Flickr.com/dominicspics (CC BY 2.0)
FACUA Cádiz reclama al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera que asuma sus competencias de control y detecte las posibles irregularidades que se produzcan durante la celebración de la Feria del Caballo.
La asociación considera esencial que los inspectores municipales su