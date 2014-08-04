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FACUA Cádiz pide al Ayuntamiento de la ciudad que anule la ampliación horario de la zona azul

Considera que la medida se ha tomado sin ajustarse al procedimiento exigido por la Ley de Haciendas Locales, sin la participación de los usuarios y por razones meramente recaudatorias.

FACUA.org
Cádiz-04/08/2014
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FACUA Cádiz ha solicitado al Ayuntamiento de la ciudad que anule la decisión tomada de ampliar los horarios de la zona azul en determinadas calles de la capital gaditana.

La asociación considera que el gobierno local está incumpliento el proceso legalmente estab

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