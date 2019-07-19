FACUA Cádiz pide al Ayuntamiento que se permita el pago en metálico en los espectáculos que organiza
La asociación ha recibido numerosas quejas de usuarios tras conocerse que no se aceptará dinero en efectivo para pagar los eventos que se celebren en espacios públicos dependientes de consistorio gaditano.
FACUA.org
Cádiz-19/07/2019
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FACUA Cádiz solicita al Ayuntamiento de la ciudad que se habiliten medidas para autorizar el pago en metálico en los espectáculos públicos que organiza.
La asociación ha recibido numerosas quejas de usuarios tras conocerse en varios medios de comunicaci&o