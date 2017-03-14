FACUA Cádiz pone en marcha en toda la provincia talleres informativos para afectados por cláusula suelo
Se celebrarán en las localidades de Zahara de la Sierra, Alcalá de los Gazules, Grazalema y Medina Sidonia entre el 14 y el 21 de marzo, con la colaboración de la Diputación Provincial.
FACUA.org
Cádiz-14/03/2017
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