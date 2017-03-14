Nuestras accionesCómo reclamar también los gastos de formalización de hipotecas

FACUA Cádiz pone en marcha en toda la provincia talleres informativos para afectados por cláusula suelo

Se celebrarán en las localidades de Zahara de la Sierra, Alcalá de los Gazules, Grazalema y Medina Sidonia entre el 14 y el 21 de marzo, con la colaboración de la Diputación Provincial.

FACUA.org
Cádiz-14/03/2017
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FACUA Cádiz ha puesto en marcha una serie de talleres informativos para asesorar a los consumidores sobre cómo reclamar a las entidades bancarias la devolución de las cantidades abonadas tanto por la aplicación de cláusulas abusivas en sus hipotecas, incluida la

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