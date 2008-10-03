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FACUA Cádiz previene a los consumidores sobre una promoción de viviendas en San Fernando

La asociación recuerda que los plazos de garantía en la compraventa entre particulares son diferentes a los de la adquisición de viviendas a empresas.

FACUA.org
Cádiz-03/10/2008
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Francisco García García, socio de la Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA, adquirió una vivienda en la calle Hermanos Laulhé de San Fernando, en la que, menos de un año después de su compra, aparecieron vicios oc

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