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FACUA Cádiz reclama controles exhaustivos para los conciertos previstos por Link Entertainment en verano

La asociación recuerda a los Ayuntamientos de Jerez y El Puerto que la empresa no ha devuelto el dinero a los asistentes a otros conciertos de la empresa pese a la sanción impuesta por irregularidades.

FACUA.org
Cádiz-19/02/2016
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FACUA Cádiz reclama a los Ayuntamientos de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María que extremen los controles sobre los conciertos que la empresa Link Entertainment (Savory Delicious Artists and Events) tiene

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