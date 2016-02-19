FACUA Cádiz reclama controles exhaustivos para los conciertos previstos por Link Entertainment en verano
La asociación recuerda a los Ayuntamientos de Jerez y El Puerto que la empresa no ha devuelto el dinero a los asistentes a otros conciertos de la empresa pese a la sanción impuesta por irregularidades.
FACUA.org
Cádiz-19/02/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Cádiz reclama a los Ayuntamientos de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María que extremen los controles sobre los conciertos que la empresa Link Entertainment (Savory Delicious Artists and Events) tiene