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FACUA Cádiz recomienda reclamar por el cambio de sede del Festival Cabo de Plata

Los organizadores han anunciado que, finalmente, el evento va a celebrarse en Barbate y no en Zahara, como estaba previsto. El Ayuntamiento de Tarifa no les ha concedido la licencia.

FACUA.org
Cádiz-27/05/2016
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Desde la semana pasada, usuarios con entradas para asistir al Festival Cabo de Plata se han dirigido a FACUA Cádiz para manifestarles su temor de que, finalmente, el mismo no se llegase a celebrar, y ante la imposibilidad de contactar con sus organizadores.

La alarma de los usu

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