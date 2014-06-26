FACUA Cádiz se suma a la convocatoria de Manifestación ¡Cádiz Empleo ya!
La asociación, ante la dramática situación socioeconómica de la provincia, pide a la ciudadanía que apoye esta convocatoria de los sindicatos CCOO y UGT.
FACUA.org
Cádiz-26/06/2014
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La Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Cádiz-FACUA, se suma a la convocatoria de los sindicatos CCOO y UGT a una Manifestación por el Empleo en la provincia de Cádiz bajo el eslogan ¡Cádiz Empleo ya! que tendrá lugar e