FACUA califica de ataque a las libertades que el Gobierno pueda controlar las comunicaciones digitales
El Real Decreto Ley en materia de seguridad digital otorga al Ejecutivo la capacidad de intervenir o clausurar cualquier red o servicio digital por razones de "seguridad nacional" y "orden público".
FACUA.org
España-07/11/2019
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