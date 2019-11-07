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FACUA califica de ataque a las libertades que el Gobierno pueda controlar las comunicaciones digitales

El Real Decreto Ley en materia de seguridad digital otorga al Ejecutivo la capacidad de intervenir o clausurar cualquier red o servicio digital por razones de "seguridad nacional" y "orden público".

FACUA.org
España-07/11/2019
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FACUA-Cosumidores en Acción califica de ataque a las libertades que el Gobierno se haya otorgado la capacidad de tomar el control o intervenir cualquier red o infraestructura digital libremente, incluyendo el cierre de páginas webs, la realización de cortes del servicio, limi

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