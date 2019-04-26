FACUA Castilla-La Mancha celebra su Asamblea General de Socios
La asociación ha aprobado el balance de cuentas y la Memoria de Actividades 2018, así como la propuesta de acciones y el presupuesto previsto para 2019.
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Castilla-La Mancha-26/04/2019
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El presidente de FACUA Castilla-La Mancha, Francisco Ferrer (primero por la derecha), junto a directivos y activistas de la asociación.
FACUA Castilla-La Mancha ha celebrado su tercera Asamblea General de Socios. El acto tuvo lugar este jueves 25 de abril en la sede de la asociación en Toledo, en la calle Navarra nº 3 bis.
Los socios aprobaron por unanimidad las Cuentas Anuales y la Memoria de Acti