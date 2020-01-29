FACUA Castilla-La Mancha logra que Masmóvil devuelva 400 euros a una usuaria que canceló una portabilidad
La asociación tuvo que acudir a la Secretaria de Estado para el Avance Digital, que finalmente dio la razón a la afectada.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-29/01/2020
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Tras la actuación de FACUA Castilla-La Mancha, Masmóvil ha devuelto 400 euros que cobró de penalización a una usuaria que desistió de una portabilidad porque su anterior compañía le mejoró la oferta.
Alicia L.D., resi