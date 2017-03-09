FACUA Castilla-La Mancha ofrece una charla sobre cláusulas suelo y abusos de la banca en Madrigueras
Tendrá lugar este viernes 10 de marzo a partir de las 20 horas en la Casa de la Cultura de la localidad albaceteña.
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Castilla-La Mancha-09/03/2017
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FACUA Castilla-La Mancha ofrece este viernes 10 de marzo en el municipio de Madrigueras (Albacete) una charla sobre cláusulas suelo y prácticas bancarias abusivas dirigida a todos aquellos usuarios interesados en recibir información o que hayan resultado afectados.
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