FACUA Castilla y León presenta alegaciones al proyecto de revisión del PGOU de Valladolid
La asociación, junto a otras seis entidades, han incluido un total de cuarenta y seis propuestas que abordan asuntos que van desde la movilidad urbana o el suelo urbanizable hasta la integración ferroviaria.
FACUA.org
Castilla y León-18/01/2019
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FACUA Castilla y León ha presentado una serie de alegaciones al proyecto de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Valladolid.
La asociación, junto a otras organizaciones, han incluido un total de cuarenta y seis propuestas que tra