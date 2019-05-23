FACUA Castilla y León se reúne con Izquierda Unida para trasladarles sus propuestas de Consumo
El presidente de la asociación, Jesús Ulloa, y el candidato por la formación política a las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, han mantenido un encuentro este sábado 18 de mayo.
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Castilla y León-23/05/2019
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A la izquierda, José Sarrión, candidato por Izquierda Unida a las Cortes de Castilla y León, y a la derecha, Jesús Ulloa, presidente de FACUA Castilla y León.
FACUA Castilla y León ha mantenido una reunión este sábado 18 de mayo con Izquierda Unida para trasladarles las propuestas de la asociación en materia de políticas de consumo de cara a las próximas elecciones autonómicas que tendrán lugar el