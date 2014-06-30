FACUA Castilla y León ve ridícula la multa al Ayuntamiento de Torrelobatón por un vertedero ilegal
Una sanción de 600 euros por faltas medioambientales no sirve para lograr que los municipios dejen de cometer este tipo de infracciones.
FACUA.org
Castilla y León-30/06/2014
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Imagen del vertido ilegal por el que el Ayuntamiento de Torrelobatón ha sido sancionado con una irrisoria multa de tan sólo 600 euros.
FACUA Castilla y León considera ridícula la multa de 601,02 euros con la que la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha sancionado finalmente al Ayuntamiento de Torre