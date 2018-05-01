FACUA Catalunya, presente en la 18ª edición de la Feria de Entidades de Voluntariado Social de Girona
La asociación ha participado en este evento, que se celebró el pasado 21 de abril en el marco del Festival Strenes, con la asistencia de mas de 40 entidades sociales.
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Cataluña-01/05/2018
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Miembros de FACUA Catalunya en el estand que la asociación ha tenido en la 18ª Feria de Entidades de Voluntariado Social de Girona. | Imagen. FACUA Catalunya.
FACUA Catalunya ha participado en la Feria de Entidades de Voluntariado Social de Girona. El evento se celebró el pasado sábado 21 de abril en la Plaça de Catalunya, en el marco del Festival Strenes.
Más de cuarenta entidades sociales han estado presentes en est