FACUA Catalunya, presente un año más en la feria de voluntariado TAST Social de Tarragona
En la muestra han participado un total de veinticinco entidades, que han señalado la importancia de las organizaciones sociales y el trabajo que desarrollan sus equipos de voluntarios.
FACUA.org
Cataluña-06/06/2018
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Un total de veinticinco organizaciones sociales han participado este 1 de junio en la feria de voluntariado TAST Social de Tarragona. | Imagen: FACUA Catalunya.
FACUA Catalunya ha participado un año más en el TAST Social de Tarragona, la muestra de entidades organizada por la Feria Catalana de Voluntariado Social, que tuvo lugar el pasado viernes 1 de junio en la Plaza Corsini.
Un total de veinticinco organizaciones han participado e