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FACUA Catalunya se reúne con representantes de las asociaciones de consumidores argentinas Adcoin y UCU

Durante el encuentro, en el que ha participado el presidente de la asociación, José Luis Nueno, y los representantes de Adcoin y UCU, se analizaron posibles vías de colaboración entre ambas organizaciones.

FACUA.org
Cataluña-27/07/2018
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FACUA Catalunya ha recibido este jueves 26 de julio la visita de dos representantes de las asociaciones argentinas Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) y Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino (Adcoin).

En el encuentro que han mantenido el presidente de FACUA Catalunya,

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