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FACUA celebra este sábado en Sevilla su 3er Congreso nacional

Paco Sánchez Legrán y Olga Ruiz se presentan a la reelección como presidente y secretaria general.

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España-22/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción celebra este sábado en Sevilla su 3er Congreso consolidada como el movimiento de defensa de los consumidores con mayor influencia social de España. El evento tiene lugar el año en que cumple su 35 aniversario y trece despué

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