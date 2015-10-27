FACUA celebra que la CE exija a los bancos devolver todo lo cobrado de más por cláusulas suelo
La asociación espera que esta postura sea ahora refrendada por el TJUE, que dirime sobre esta cuestión en un asunto prejudicial presentado por el juzgado de lo mercantil número 1 de Granada.
FACUA.org
España-27/10/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dirime ahora sobre si los bancos españoles están obligados o no a devolver a los usuarios todas las cantidades cobradas de más por la cláusula suelo. | Imagen: flickr.com/puisney (CC BY 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción celebra que la Comisión Europea (CE) defienda los intereses de los consumidores españoles en unas alegaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia de la UE sobre la retroactividad de la devolución de las cantidades cobradas de má