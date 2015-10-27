Nuestras accionesEn defensa de los consumidores

FACUA celebra que la CE exija a los bancos devolver todo lo cobrado de más por cláusulas suelo

La asociación espera que esta postura sea ahora refrendada por el TJUE, que dirime sobre esta cuestión en un asunto prejudicial presentado por el juzgado de lo mercantil número 1 de Granada.

FACUA.org
España-27/10/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción celebra que la Comisión Europea (CE) defienda los intereses de los consumidores españoles en unas alegaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia de la UE sobre la retroactividad de la devolución de las cantidades cobradas de má

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos