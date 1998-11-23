FACUA celebra unas 'Jornadas sobre el uso racional del medicamento'
Serán inauguradas por la directora general de Salud Pública y Participación de la Junta de Andalucía, Mª Antigua Escalera Urkiaga.
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Andalucía-23/11/1998
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) celebrará mañana martes 24 de noviembre unas Jornadas de Consumo sobre el Uso Racional del Medicamento, en las que expertos de distintos ámbitos analizarán la problemátic