FACUA cierra el plazo para la recogida de documentación de los afectados por Fórum y Afinsa
La Federación representará en los tribunales a más de 3.000 afectados por la presunta estafa filatélica.
FACUA.org
España-01/08/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha cerrado a finales de julio el plazo abierto el 23 de junio para la recogida de documentación de los afectados por Fórum Filatélico y Afinsa a fin de representarlos en los procedimientos penal y concursal.