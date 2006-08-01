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FACUA cierra el plazo para la recogida de documentación de los afectados por Fórum y Afinsa

La Federación representará en los tribunales a más de 3.000 afectados por la presunta estafa filatélica.

FACUA.org
España-01/08/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha cerrado a finales de julio el plazo abierto el 23 de junio para la recogida de documentación de los afectados por Fórum Filatélico y Afinsa a fin de representarlos en los procedimientos penal y concursal.

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