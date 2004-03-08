FACUA colaborará con asociaciones latinoamericanas en el control de las actividades de Telefónica para proteger los derechos de los usuarios
La Federación demanda a la compañía, primer operador de móviles de Latinoamérica tras la compra de Bellsouth, que establezca vías de diálogo con las asociaciones de consumidores del continente.
FACUA.org
América-08/03/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) colaborará con asociaciones de consumidores latinoamericanas en el control de las actividades de Telefónica, que se ha convertido en el primer operador de móviles de la región tras la compra de la operadora