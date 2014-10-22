Nuestras accionesReclama una tarifa plana regulada por el Gobierno

FACUA compara los carísimos bonos de internet móvil, el nuevo gran negocio de las operadoras

Contratar 1 Gb adicional supone desde los 6 euros de Yoigo y Simyo hasta los 11 euros de Vodafone, que junto a Orange también es el operador más caro para mayor número de datos.

FACUA.org
España-22/10/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio comparativo sobre las tarifas de los bonos de internet móvil, el nuevo gran negocio de las operadoras de telecomunicaciones (ver tablas en p

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos