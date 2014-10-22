FACUA compara los carísimos bonos de internet móvil, el nuevo gran negocio de las operadoras
Contratar 1 Gb adicional supone desde los 6 euros de Yoigo y Simyo hasta los 11 euros de Vodafone, que junto a Orange también es el operador más caro para mayor número de datos.
FACUA.org
España-22/10/2014
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