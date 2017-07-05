Nuestras accionesLas instalaciones abrirán en los mismos horarios que hasta ahora

FACUA Comunidad Valenciana continúa su crecimiento y traslada su sede central

A partir del próximo lunes, 10 de julio, la atención a los usuarios se gestionará en la calle Albacete, 35 de la capital.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-05/07/2017
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FACUA Comunidad Valenciana traslada su sede a una nueva ubicación, en la que contará con instalaciones más amplias para poder ofrecer una mejor atención a los consumidores. La nueva sede estará situada en la Calle Albacete, 35, Bajo Derecha, 46007 de Valen

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