Nuestras accionesAnte la Sección Territorial de Comercio y Consumo de la Generalitat en Alicante

FACUA Comunidad Valenciana denuncia a los cines Axión de Alcoy por vetar la entrada con comida y bebida

La asociación recuerda que esta prohibición supone una "cláusula abusiva" contraria a lo establecido por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-08/09/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Comunidad Valenciana ha denunciado a la empresa Portus Cines SL, encargada de la explotación de las salas Axión de Alcoy, ante la Sección Territorial de Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana en Alicante por no permitir a los usuarios el acceso con bebida y com

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos