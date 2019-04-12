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FACUA Comunidad Valenciana denuncia a Paellas Universitarias 2019 por celebrar el evento sin licencia

El Ayuntamiento de València ha denegado la autorización por diversas irregularidades. Los organizadores de la actividad, sin embargo, se han reafirmado en su intención de llevarlo a cabo.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-12/04/2019
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FACUA Comunidad Valenciana ha denunciado a JMF Personal Assets SL, la organizadora del evento Paellas Universitarias 2019, por vender entradas para el evento sin tener la licencia necesaria para realizar el evento. La denuncia ha sido presentada ante la Dirección General de Comercio y Cons

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