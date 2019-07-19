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FACUA Comunidad Valenciana denuncia al 4ever Valencia Fest por impedir acceder con comida y bebida

La promotora del festival incurre en una cláusula abusiva al no permitir entrar con alimentos del exterior, ya que su actividad principal no es la hostelería.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-19/07/2019
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FACUA Comunidad Valenciana ha denunciado a Solodirectos SL, la promotora del 4ever Valencia Fest, ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Generalitat por prohibir el acceso a las instalaciones del evento con alimentos o bebida adquiridos en el exterior. El festival tend

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