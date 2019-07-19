FACUA Comunidad Valenciana denuncia al 4ever Valencia Fest por impedir acceder con comida y bebida
La promotora del festival incurre en una cláusula abusiva al no permitir entrar con alimentos del exterior, ya que su actividad principal no es la hostelería.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-19/07/2019
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