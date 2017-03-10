FACUA Comunidad Valenciana pide a las autoridades que apliquen la normativa sobre pirotecnia en Fallas
La asociación recuerda que los menores de 12 años que manipulen petardos deben portar obligatoriamente la autorización de sus padres o tutores legales y aconseja a los usuarios que extremen la precaución.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-10/03/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Comunidad Valenciana reclama tanto a la Generalitat como a las autoridades locales que garanticen el cumplimiento de la normativa sobre el uso de productos pirotécnicos durante la celebración de las Fallas 2017, que darán comienzo de forma oficial el pr&oac